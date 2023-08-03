Также в ISW сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и достигли успехов.

ВСУ продолжили наступательные действия в районе Бахмута и продвинулись в этом районе.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута, но продвижения не добились.

Также ВСУ провели наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В отчете приводятся данные о том, что по словам российских военкоров, ВСУ укрепились на позициях в районе Невельского в 13 км к юго-западу от Авдеевки и пытаются продвинуться в районе Новомихайловки.

Видео дня

Также в отчете Института говорится, что оккупанты продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк и на кадрах с геолокацией видно, что они продвигались к северу от Водяного.

По поводу украинского контрнаступления в ISW сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе Бахмута. Наступательные действия также ведутся на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В Институте добавили, что бои также идут на линии Сватово-Кременная и на Лиманском направлении.

Ситуация в Бахмуте

В городе стуация очень напряженная, там постоянно идут ожесточенные бои. Вчера доброволец подразделения "Гром" Кирилл Сазонов рассказал, что российские оккупанты вскоре будут вынуждены бежать из Бахмута и его окрестностей. В противном случае они окажутся в ловушке.

Вас также могут заинтересовать новости: