Военный опроверг тезис, что у россиян якобы дефицит боеприпасов.

Российские оккупанты пытаются оттянуть украинские силы от Бахмута, бросая живую силу на Купянское направление, высказался в эфире "Донбасс. Реалии" офицер секции S3 3-го батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Андрей Кривущенко.

Он назвал "впечатляющим" количество обстрелов на Купянском направлении.

"Я считаю, что это максимальная попытка оттянуть войска с Бахмутского направления, ведь там у них огромные потери территории и личного состава. И таким образом они пытаются оттянуть наши войска на Купянское направление, чтобы облегчить и улучшить положение на других направлениях. Конечно, количество обстрелов впечатляющее. Это напомнило пребывание в Рубежном. У нас в час было по 400-410 "прилетов", - сказал Кривущенко.

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Россияне пытаются продвигаться. "В первые дни эффект неожиданности дал им какой-то незначительный результат. На сегодня линия обороны стабилизирована", - добавил боец.

По его словам, враг пытается заходить на какой-то участок и его штурмовать: "Конечно, у него ничего не получается. Они получают по зубам и ищут другие варианты, где прорвать оборону. Учитывая, что линия обороны давно не менялась, то таких (слабых) участков нет".

В то же время Кривущенко опроверг тезис, что у россиян якобы дефицит боеприпасов. "С первыми месяцами количество артобстрелов со стороны врага на сегодня сравнить, конечно, невозможно. Относительно наших боеприпасов... Неоднократно было, когда паритет был на нашей стороне. Но сказать, что у врага есть голод боеприпасов, я тоже не могу. Потому что они используют их очень активно, в большом количестве - как средств, так и боеприпасов", - отметил военный.

Война в Украине - что происходит на Купянском направлении

Несколько недель подряд Купянское направление является для противника приоритетным в попытках прорвать оборону ВСУ. Четыре дня назад, 17 июля, в МО заявили об оживлении оккупантов на указанном участке.

Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла это последними событиями у Бахмута, где россиянам грозит полуоточение. Несмотря на давление врага, ВСУ удалось отбить атаки ВС РФ и перехватить инициативу.

Вместе с тем, по информации Института изучения войны, российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию на 20 июля продвигались вперед. При этом ВСУ отбили наземные атаки российских войск юго-западнее Масютовки в 13 км северо-восточнее Купянска.

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