Оккупанта посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага".

Украинские защитники убили российского оккупанта Георгия Дудорова. Он оказался сыном вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Смерть Дудорова подтвердил Следственный комитет РФ. ВСУ ликвидировали оккупанта 6 марта. Дудоров был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

Геращенко посоветовал россиянам не пускать своих сыновей на войну в Украину.

"Отец хотел записи "участвовал в освобождении Украины от нацистов" в резюме для карьерного роста, а получил цинковый гроб. Русские, за что умирают ваши дети? За бред бункерного маразматика. Верните сыновей домой! Если они еще живы", - заявил Геращенко.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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