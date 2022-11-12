За сутки уничтожено почти 60 танков и боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже пересекли отметку в 80 тысяч, за минувшие сутки - более 800 убитых.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на утро 12 ноября, общие боевые потери противника ориентировочно составили: личного состава около 80 210 (+810 за минувшие сутки) лиц ликвидировано.

Кроме того уничтожено вражеских танков ‒ 2838 (+24), боевых бронированных машин ‒ 5730 (+34), артиллерийских систем – 1829 (+12), РСЗО – 393, средств ПВО ‒ 205, самолетов – 278, вертолетов – 261 , БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1), крылатых ракет ‒ 399, кораблей/катеров ‒ 16 единиц", - говорится в сообщении. Также уничтожено автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4279 (+20), специальной техники - 160 (+1). Окончательные данные уточняются.

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Враг продолжает наступать на востоке страны. В течение 11 ноября россияне вели штурмы на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Запорожской области 10 ноября. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Сейчас на правобережье области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия. В то же время на левом берегу россияне совершенствуют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

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