В то же время российские оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах.

На востоке Украины давление оккупантов на украинские Силы обороны не ослабевает, однако ВСУ удается противостоять российскому наступлению и даже иметь определенные достижения. Так, за минувшие сутки они восстановили положение в поселке Дружба Донецкой области, сообщают аналитики портала DeepState.

В то же время российские оккупанты имеют достижения на других участках фронта.

"Враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке", - отмечают аналитики.

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Война в Украине - восточный фронт

Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинцы сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

За 2 ноября россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке.

Аналитики DeepState также сообщали, что ситуация вокруг Курахово осложняется, РФ задействовала огромные ресурсы. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми возможными силами, но пока это не удается.

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