В частности, коэффициент огневого преимущества составляет 1 к 3 в пользу оккупантов, отметил Снегирев.

Российским оккупантам удается достигать тактических успехов на передовой. Это обусловлено тотальным преимуществом врага в воздухе, а также рядом других факторов, заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Есть внешние факторы, которые влияют на тактические успехи российских оккупационных войск. Первое – тотальное преимущество в воздухе, то есть Россия с использованием воздушно-космических сил может фактически беспрепятственно наносить удары вне зоны действия украинской противовоздушной обороны по пунктам постоянной дислокации, укрепрайонам Вооруженных сил Украины с использованием ФАБ и КАБ", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, дальность российских ФАБ и КАБ увеличилась с 40 до 60 километров. В то же время дальность российской новинки "Гром-Е1" составляет более 100 км. К тому же, за последние недели возросла и интенсивность нанесения ударов российскими ВКС.

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"И, к сожалению, коэффициент огневого преимущества в пользу оккупантов составляет 1 к 3. Это при том условии, что заработала чешская инициатива и инициатива стран ЕС по поставкам артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. Это факторы, которые влияют на характер тактических успехов российских оккупантов", – продолжил Снегирев.

При этом он подчеркнул, что на данный момент речь о тактических успехах врага. Оперативные предусматривают продвижение на более чем 30 км вглубь – сейчас результаты врага "гораздо скромнее".

"Но не последнюю роль играет, скажем так, весьма медленный характер военно-технической помощи со стороны наших стратегических партнеров", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине: ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные сдерживают одно из самых мощных наступлений российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Враг полностью захватили город Селидово и продвинулся от него дальше на запад, захватив и Вишневое, пишут в СМИ. Кроме того, усложняется ситуация вокруг Курахово Донецкой области. Армия РФ задействовала огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта возле города.

Командир 1-го отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным Перун считает, что россиянам удается "отгрызать" украинские территории и идти в наступление, потому что в Украине нет единства, как в начале широкомасштабного вторжения.

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