Денис Ярославский отметил, что Силы обороны контролируют Бахмут с воздуха.

Вооруженные силы Украины фактически берут под контроль Клещиевку. Бахмут сейчас полностью контролируется защитниками Украины с воздуха.

"На юге от Бахмута еще идут плотные бои, но ВСУ фактически берут под контроль Клещиевку – это стратегическая точка, с которой начнутся наступательные действия на юг Бахмута. Также на севере от Бахмута 57 бригада ВСУ получила оперативный успех. На сегодняшний день можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмут, в частности на улице воинов Интернационалистов враг был полностью выбит", - сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире "Радио Свобода".

При этом он указал, что очень плотно работает артиллерия и минометные системы на выбивание врага.

"Сейчас мы с воздуха контролируем все, что происходит в Бахмуте. Клещиевка – это стратегическая высота, откуда можно наносить поражение, оттуда все видно, как на ладони, как и с Берховки на севере, за которую сейчас идут бои. Если мы возьмем под контроль Клещиевка и Берховку, то Бахмут можно будет брать в оперативное окружение", - подытожил военный.

Ситуация на Бахмутском направлении - последние новости

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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