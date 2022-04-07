Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.
Об этом он сказал в своем обращении к парламенту Греции, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.
"Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что это - принудительное переселение людей Россией.
"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности", - призвал президент.
Зеленский также призвал спасти Одессу от вероятности уничтожения, которому подвергся Мариуполь.
"Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив, и кто может быть спасен", - подчеркнул он.
Также Зеленский призвал греков создать "новый союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков юга нашего государства", и который сможет помочь Мариуполю.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
6 апреля 2022 года оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин в подконтрольной им части Мариуполя.
7 апреля 2022 года стало известно о том, что российские захватнические войска насильно вывезли персонал и пациентов из еще одной больницы Мариуполя.