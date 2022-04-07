Президент призывает спасти людей в Мариуполе и сберечь Одессу от уничтожения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.

Об этом он сказал в своем обращении к парламенту Греции, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это - принудительное переселение людей Россией.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности", - призвал президент.

Зеленский также призвал спасти Одессу от вероятности уничтожения, которому подвергся Мариуполь.

"Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив, и кто может быть спасен", - подчеркнул он.

Также Зеленский призвал греков создать "новый союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков юга нашего государства", и который сможет помочь Мариуполю.

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