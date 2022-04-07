Сейчас известно, что оккупанты насильно вывезли не менее 40 тысяч жителей Мариуполя.

Российские захватнические войска насильно вывезли персонал и пациентов из еще одной больницы Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении городского совета Мариуполя в Telegram.

В частности, персонал и пациенты городской больницы №4 им. Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины.

"Известно о том, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Истощенные и напуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов. Что будет дальше с вывезенными людьми – неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы России", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что сейчас формируется единая база незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину.

"Мы уже понимаем, что оккупанты насильно вывезли не менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, председателем Донецкой областной военной администрации", - добавил городской голова Вадим Бойченко.

Война против Украины: