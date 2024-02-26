В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Ночью в понедельник, 26 февраля, в воздушном пространстве Украины появились неизвестные беспилотные летательные аппараты, которые зафиксировали на границе с Молдовой.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 22 56 написало в Telegram, что существует угроза применения ударных БПЛА для Хмельницкой и Черновицкой областей, там объявили воздушную тревогу. "Неопределенные БПЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого", - сообщили они в 23:11.

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Видео дня

Обновлено в 23:58: БПЛА летят курсом на Харьков.

Обновлено в 23:48: Беспилотные летательные аппараты фиксируют на границе Сумщины и Харьковщины, направление движения - на юго-запад.

Обновлено в 23:35: На Хмельнитчине слышали взрывы, сообщает Общественное.

Обновлено в 23:31: Беспилотники в Ровенской области, держат курс на север.

Российские атаки 26 февраля: что известно

Российские захватчики систематически запускают по Украине дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

Прошлой ночью захватчики ударили ракетой "Искандер-М", двумя ЗКР С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П и 14 дронами "Shahed".

Украинская противовоздушная оборона уничтожила три ракеты Х-59 и девять "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

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