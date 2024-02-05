По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, РФ на этом направлении "наскребает" войска, чтобы штурмовать Крынки хотя бы раз в сутки.

Российские войска испытывают трудности с планированием операций, связанных со штурмом украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг не прекращает там штурмовать и хотя бы на одну атаку в сутки пытается наскрести личного состава, который часто отказывается идти в штурмы. Но бывали дни, когда наши позиции переживали до полутора десятка атак в сутки. И это говорит о том, что у врага действительно есть сложности с планированием этих операций, но и есть и одна задача – обязательно продолжать терирозовать позиции и пытаться выбить нас с левого берега", – сказала Гуменюк.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, сейчас плохая погода помогает Силам обороны вести контрбатарейную борьбу.

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"Работа очень сложная и с нашей стороны контрбатарейно поддерживают наших ребят с правого берега. Вместе с тем, враг пытается максимально давить всеми имеющимися у него видами вооружения. В том числе и не только на наши военные позиции на левом берегу, но и на мирное население на правом", – заявила пресс-секретарь.

Гуменюк также заявила, что украинская сторона имеет проблему с боеприпасами на этом направлении. Но благодаря особенностям рельефа Силы обороны компенсируют нехватку боеприпасов дронами.

"Снарядов у нас меньше, чем тех целей, которые мы хотим поразить. И вообще, ситуация такая, как говорят наши бойцы, что снарядов мало не бывает. Мы стараемся максимально компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов прицельным использованием дронов. И даже международные эксперты признают, что это удачно получается на нашем направлении", – говорит Гуменюк.

Украинский плацдарм в Крынках: последние новости

На днях военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для российских оккупантов Крынки Херсонской области является очень неудобной локацией. Это, по его словам, это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в районе Херсонской области с подвигом 300 спартанцев.

Он также добавил, что среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки. Защитники смогли расширить свое влияние минимум на 4 важные точки фронта и вышли за пределы упомянутого села вниз по Днепру.

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