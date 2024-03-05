Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед, рассказал капитан.

Украинских военных предупредили о возможности окружения двух крупных городов в Донецкой области. Речь идет о Славянске и Лимане.

Об этом в эфире "Эспресо" сообщил капитан медицинской службы, бригада Гвардии наступления "Буревій", нейрохирург Андрей Гук. Он отметил, что российские оккупанты используют все имеющееся вооружение, пытаясь достичь продвижения на передовой.

"На Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация и работа на упреждение. Остается открытым вопрос о средствах связи и боекомплекте. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед", – пояснил он.

При этом Гук отметил, что оккупанты применяют против украинских защитников химическое оружие. За время полномасштабной войны против Украины враг прибегал к этому более 1000 раз.

"То есть россияне применяют и химическое оружие, мы имеем наших защитников с признаками поражения химическим оружием", – добавил капитан медицинской службы.

Стоит заметить, что применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

Война в Украине: важные новости

В ночь на 5 марта был уничтожен очередной корабль российских оккупационных войск. Дроны атаковали патрульный катер РФ "Сергей Котов". После совместной операции ГУР и ВМС ВСУ судно ушло под воду.

Известно, что на борту корабля был и вертолет Ка-52. Транспортно-боевой вертолет затонул вместе с судном.

Между тем спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой сообщил, что армия РФ продолжает давить на поле боя, но Силам обороны удается сдержать врага. Он отметил, что количество авиаударов со стороны противника уменьшилось в разы, однако оккупанты начали активнее наступать на Запорожском направлении.

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