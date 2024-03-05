Российские войска начали активнее наступать на Запорожском направлении.

Армия РФ продолжает давить на поле боя, но Силам обороны удается сдержать врага, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"На Авдеевском направлении сейчас усилиями Сил обороны стабилизируется. За минувшие сутки наши защитники и защитницы там отбили 28 атак россиян. На Запорожском направлении в районе Работино отбита одна атака врага. По свежей информации, сегодня враг начал уже более активные наступательные действия на Роботинском направлении и до 7 часов там было зафиксировано 3 боевых столкновения", - заявил Лиховой.

Спикер также добавил, что чем больше РФ проводит штурмовых действий, тем больше потерь несет российская армия.

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"За прошедшие сутки потери противника в живой силе составили 417 человек убитыми и ранеными. А в вооружении - это 2 танка, 9 БМП, 9 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, это РСЗО "Ураган", 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Кроме того, нейтрализовано 329 беспилотников", - рассказал Лиховой.

По его словам, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки армия РФ нанесла 1175 обстрелов, 144 удара дронами-камикадзе и 26 авиаударов.

"Уже наверняка можно утверждать, что в результате поражения российских Су-34 и других самолетов с КАБами, количество авиаударов россиян за последние 2-3 недели снизилось в 1,5-2 раза", - добавил Лиховой.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

В ночь на 5 марта стало известно, что Силы обороны уничтожили патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Стоимость такого судна - более 60 млн долларов.

Кроме того, стало известно, что Украина начала готовить взлетно-посадочные полосы для F-16. Сейчас происходит процесс адаптации уже существующих аэродромов, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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