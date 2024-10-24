Тип использованного российскими войсками оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Донецкой области. Враг нанес удар по отделению "Новой почты" в Алексеево-Дружковке.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, в результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

"Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту – отделению "Новой почты", повредили также админздания. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар", – говорится в сообщении.

Филашкин также показал видео с последствиями вражеского удара:

Между тем в Донецкой областной прокуратуре рассказали, что армия РФ ударила по Алексеево-Дружковке около 16:30. Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры – одно из местных почтовых отделений.

"В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему оказывается квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте атаки продолжается разбор завалов и проводятся поисковые работы. Тип использованного российскими террористами оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

Удары по отделениям "Новой почты"

Обстрел в Донецкой области – далеко не первый случай, когда оккупанты бьют по отделениям "Новой почты".

Вечером 1 мая 2024 года российские захватчики нанесли удар по Одессе. Ракета попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты". К счастью, тогда среди сотрудников "Новой почты" погибших и пострадавших не было.

В октябре 2023 года российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" под Харьковом по меньшей мере двумя ракетами С-300. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ. Это была уже вторая атака на этот терминал с начала полномасштабной войны.

Здание терминала в Коротиче было разрушено. Во время той атаки россияне убили шесть человек, сообщалось и о большом количестве пострадавших. Все погибшие мужчины, самому старшему было всего 31 год, самому младшему – 21.

Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, поэтому ударом по "Новой почте" в Коротиче на Харьковщине россияне унесли жизни семи человек.

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