По словам военного, враг усыпает украинские позиции ракетами, снарядами, управляемыми авиационными бомбами и минами.

Российские оккупационные войска ежедневно проводят штурмы на Купянском направлении, в то же время украинские защитники держат оборону. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Могу сказать за Купянское направление, где работает 41 бригада, ОСУВ "Хортица". Зарылись в землю, построили укрепления, потому что наше командование этому вопросу значение придавало всегда. Держат ребята оборону", – сказал он в эфире "24 канала".

При этом Сазонов отметил, что бойцы Сил обороны также проводят рейды. Речь идет о спецназовцах и разведке.

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По словам военного, враг усыпает украинские позиции ракетами, снарядами, управляемыми авиационными бомбами и минами. Он отметил, что значение артиллерии, дронов и ракет, способных бить на большие расстояния, сейчас растет.

"Мы тоже так работаем. Мне кажется, что сейчас вот такая война идет, когда держим позиции и мы, и враг, и наносим вред друг другу с помощью дальнобойного оружия", – пояснил боец ВСУ.

Война с оккупантами: что происходит на фронте

В течение суток на фронте произошло 76 боевых столкновений с врагом. В Генштабе сообщили, что противник на Купянском направлении наступательных (штурмовых) действий не вел. Зато оккупанты атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях.

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что линия фронта остается динамичной. Он отметил, что она движется в обоих направлениях на разных позициях.

Спикер также добавил, что украинские военные продолжают наносить врагу ощутимые потери. Только в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" общие потери противника составили более 400 человек.

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