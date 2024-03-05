В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 76 боевых столкновений.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 34 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что на Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, по всему фронту ситуация очень сложная, россияне в наступлении. Но именно на Авдеевском участке их наступление сейчас наиболее интенсивное и наиболее результативное. Военный отмечал, что фронт они не прорвали, но он понемногу прогибается давлением врага.

По его словам, сложная ситуация по всему фронту сложилась из-за двух самых больших проблем - нехватки снарядов и бойцов.

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