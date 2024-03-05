По словам спикера, за предыдущие сутки общие потери россиян – убитыми и ранеными – на всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" составили 417 человек.

Линия фронта остается динамичной и движется в обе стороны на разных позициях. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Наши воины продолжают сдерживать противника. В случае необходимости проводят перегруппировку. Проводят дистанционное минирование, проводят активные действия на определенных направлениях, наносят врагу значительное огневое поражение и уничтожают оккупантов", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

По словам спикера, за предыдущие сутки общие потери россиян – убитыми и ранеными – на всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 417 человек. Также было уничтожено 2 танка, 9 бронемашин, 9 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Кроме того, сбито или нейтрализовано средствами радиоэлектронной борьбы 329 БПЛА противника.

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"Отдельно можно отметить, что среди уничтоженной техники есть три РСЗО "Ураган", есть переносной комплекс РЭБ "Гарпия", есть поврежденные ЗРК "Оса" и самоходная пушка "Гиацинт-С", – подчеркнул Лиховой.

Ситуация на фронте

В вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что в течение суток на передовой произошло 76 боевых столкновений с противником. Враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток выбить украинских военных с занимаемых позиций на левобережье Днепра в Херсонской области.

В то же время сообщил капитан медицинской службы, нейрохирург Андрей Гук заявил, что военных уже предупредили об угрозе окружения Славянска и Лимана в Донецкой области. Он добавил, что враг применяет против украинских защитников химическое оружие.

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