Мусиенко напомнил, что бои за город ведутся уже несколько месяцев.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, что будет, если российским войскам удастся захватить Купянск в Харьковской области.

"Шанс прорыва там есть так, как и везде. Мы никогда не можем его исключать. Гарантировать, что у них там не будет никакого успеха - это, по меньшей мере, безответственно. Но мы должны оценивать факты, а они таковы: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки - а это основные направления удара - РФ не имеет там заметных продвижений", - отметил он в интервью УНИАН.

При этом Мусиенко предупредил о том, что может последовать после захвата Купянска:

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"Есть понимание важности этого фланга. Если он посыплется, и россияне возьмут Купянск, то обязательно подвинут дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянску с Краматорском. Кроме того, вследствие этого возрастают угрозы и для Харькова. Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что "вот-вот пойдут на Харьков". Ведь бои за Купянск идут уже много месяцев, и город держится. Но, теоретически, такой риск, конечно, существует".

Бои за Купянск - актуальное

Напомним, в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения. Инженерные работы там проводились с конца лета. В частности, строились фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, а также устанавливались "зубы дракона", которые скреплены между собой железными тросами.

"Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача – это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев безумная, и сейчас она достигает своего пика", - заявили в ОСГВ.

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