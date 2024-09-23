В ОТГ "Харьков" также оценили ситуацию на этом направлении.

Методы для победы у России неизменны - это "кровь, мясо и жизни своих соотечественников". За четыре месяца на Харьковском направлении российская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев. "Это фактически население небольшого райцентра. Но он (враг, - УНИАН) не считается со своими потерями, его не интересуют потери своего личного состава. Он предпочитает лучше сохранять технику или какое-то свое вооружение", - пояснил военный.

Поэтому очень часто личный состав армии РФ отправляют на "какие-то непонятные штурмы", используя их как приманку, чтобы по ним начали отрабатывать Силы обороны. "Таким образом они пытаются выведать нашу систему огня и потом уже наносить удары. Но те люди стопроцентно погибают от нашего огневого поражения", - подчеркнул он.

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По словам представителя ОТГ "Харьков", наиболее горячей точкой на Харьковском направлении пока остается район Волчанска, сам город и прилегающие к нему населенные пункты.

"Там враг действует наиболее активно. Самые тяжелые бои продолжаются в самом городе. Там противник кое-где пытается расширить зону контроля. Он использует для этого все имеющиеся средства и силы, осуществляет обстрелы города с РСЗО или с тяжелой огнеметной системы. Враг не считается с собственными потерями, иногда ему удается наносить поражения по своим же подразделениям. Такой friendly fire свидетельствует о том, что противник уже находится в состоянии какого-то отчаяния или максимальной злости", - акцентировал Саранцев.

Россияне имеют задачу продвинуться к своему подразделению, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе. "Конечно, им это не удается, потому что мы учитываем все имеющиеся силы, средства и возможности противника. Мы знаем те силы, которые он заводит для того, чтобы переформировать штурмовые группы, чтобы усилить тех штурмовиков которые идут в бой. И конечно мы проводим определенные мероприятия, чтобы эффективно противодействовать врагу", - добавил он.

Спикер отметил, что на направлении Глубокое - Липцы захватчики снизили свою активность, но продолжают обстреливать подразделения украинских Сил обороны.

"Противник продолжает наращивать свои силы. Наращивает штурмовые группы, переформировывает их и пытается завести туда дополнительный личный состав. Он наращивает системы связи и системы управления. Все эти факторы свидетельствуют о том, что, когда враг определит для себя благоприятные условия, то он конечно будет пытаться атаковать наши подразделения. И мы к этому также должны быть готовы", - подчеркнул Саранцев.

Враги России в Украине

По данным украинского Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения захватчики потеряли более 643 тысяч своих военных. Также сожжено 8784 танков, 17252 боевых бронированных машин, 25102 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3145 единиц спецтехники.

По информации ОТГ "Харьков", в период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении российские оккупанты потеряли 16384 военнослужащих (безвозвратных 5426, раненых - 10958).

По словам офицера бригады "Рубеж" Владимира Черняка, на этом направлении оккупанты больше всего направляют свои штурмовые действия в районе Волчанска и населенного пункта Глубокое.

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