Он отметил, что сейчас армия не готова освобождать страну до границ 91-го года.

Главная задача ВСУ в настоящее время не потерять ту территорию, которая есть. Такое мнение высказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины Кирилл Верес.

"Главная задача украинской армии сейчас – не про...ть то, что есть. Речи о выходе к границам 1991 года или 2022 года не идет", - сказал военный.

По его словам, с такой точкой зрения согласны 90% командиров на передовой. Однако военный отметил, что не говорит о точке зрения руководвства страны.

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Он отметил, что сейчас армия не готова освобождать страну до границ 91-го года.

Возврат к границам 1991 года

Доктор наук, профессор, директор Украинского научного института Гарвардского университета и один из самых авторитетных украинских историков Сергей Плохий заявил, что у Украины есть шанс вернуться к границам 1991 года, однако этот процесс может занять много времени. Он привел в пример Германию, объединение которой тоже заняло длительный период.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что только комплексное и одновременное наступление на армию РФ в направлении Крыма создаст предпосылки для освобождения полуострова.

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