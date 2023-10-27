Украинские защитники перехватили российские ракеты и ударные беспилотники в Николаевской и Херсонской областях.

Во время последних атак россиян на юге Украины уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и два ударных беспилотника "Ланцет", сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".

Отмечается, что сегодня, 27 октября, в результате боевой работы силами и средствами "Юга" на Николаевщине уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59. Кроме того, на Херсонщине украинские защитники уничтожили два ударных беспилотника "Ланцет".

Ситуация на юге - последние новости с фронта

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали на юге 30 оккупантов. Также уничтожены семь орудий, станция радиоэлектронной борьбы "Ртуть-Б", FPV-дрон, шесть единиц автобронетехники и три наблюдательных пункта врага.

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В то же время сегодня утром российская армия вновь нанесла удар по Херсонщине. Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. Под завалами спасатели обнаружили погибшего мужчину, а из-за обстрела центра Херсона пострадал 36-летний мужчина, которого госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести.

Оперативная обстановка в этой зоне напряженная. В течение суток захватчики нанесли 6 авиационных ударов с применением 26 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславского района, где повреждены дом, здания кафе и детского сада. Погиб человек.

Также стало известно, что захватчики применяют новую тактику во время атак дронами. Отдельно запускают небольшие партии "Шахедов" и во время этого пытаются разведать маршруты для будущих более мощных атак. Как сообщают в Силах обороны, в ВСУ анализируют тактику противника и подбирают способы противодействия.

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