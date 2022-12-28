Жителям оккупированной территории Запорожской области советуют не ходить праздновать Новый год на улице.

Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области готовят провокации со взрывчатками на Новый год. Объектами российских атак могут стать массовые мероприятия.

В эфире Апостроф TV боец Легиона Свободы Константин Денисов порекомендовал жителям оккупированных территорий ни в коем случае не праздновать Новый год на улице.

"Мы получили информацию от наших людей на оккупированных территориях, что россияне готовятся к провокациям на новогодние праздники. Объектами станут массовые праздничные мероприятия в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске, где возле елок будут собираться дети. Они готовят взрывы, это может быть замаскированная под новогодние подарки взрывчатка, или под гирлянды вокруг новогодних елок. Также им из Крыма привезли новую партию дронов, с которых они могут сбрасывать самопальные взрывные устройства прямо на толпу во время празднования. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не ходить праздновать на улице, а тем более с детьми", – подчеркнул Денисов.

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Что происходит на оккупированной части Запорожской области

На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили мероприятия по поиску патриотически настроенных украинцев. В частности, в городе Токмак враг усилил административно-полицейские меры.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб и стягивают живую силу на Запорожское направление. Он также отметил, что российские захватчики продолжают фильтрационные мероприятия на оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, российские захватчики решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым).

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