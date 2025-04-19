Также враг продолжает ежедневно обстреливать города Донецкой области.

Российские оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск, поскольку "раздражены" тем, что ВСУ уже более трех лет держат эти позиции. Об этом заявил командир взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "Суспільне. Студия".

"Враг активизировал свои штурмовые действия. Активно привлекается пехота, увеличивается количество пехотинцев на мотоциклах и багги. Враг активно работает по прилегающим мирным населенным пунктам КАБами, шахедами, по крупным городам в частности Славянске, Краматорске, это просто террор. Такое впечатление что это круглосуточный террор и днем и ночью", - отметил военный.

По мнению командира, армия РФ планирует уничтожить Северск, поскольку для них это является проблемой уже три года.

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"И это очевидно для них раздражающе. Это достижение ребят и девушек, которые в бригадах здесь находится и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", - отметил Барна.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий объяснил, что происходит под Лиманом. По его словам, сейчас это самое сложное направление на фронте, ведь там враг имеет больше всего успехов.

"У нас чисто физически не хватает там сил и средств для сдерживания того, что туда прет. Стоит вопрос о том, что там надо резко усиливать. А усиливать - это надо где-то взять. И стоит вопрос, где мы можем себе позволить какие-то части перебросить без риска, что там наоборот фронт начнет проседать", - отметил Дикий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне пошли в наступление на Покровском направлении. Он отметил, что только 17 апреля ВСУ уничтожили 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов.

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