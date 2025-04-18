Украинское командование не предприняло элементарных мер подготовки, которые могли бы резко осложнить россиянам пешие и мотоциклетные штурмы, говорит обозреватель.

Из-за истощения запасов бронетехники российская армия перешла на мотоциклетные штурмы. И эта тактика представляет реальную опасность, в том числе из-за недальновидности украинского командования. Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что за прошедшие сутки россияне провели ряд массированных штурмов на Ореховском и Покровском направлениях, в которых одновременно использовали десятки мотоциклистов. Это кардинально отличается от прежней тактики малых пехотных групп и даже от прошлого опыта использования мотоциклов, когда их было всего несколько единиц в одной атаке.

"Задействование до сотни мото-штурмовиков это уникальное явление даже для этой войны, которое, не исключено, может так же стать системным. (...) Мотоциклы позволяют очень быстро преодолевать расстояния и, когда основной целью является закрепление в определённой точке на карте типа "куст", "воронка", "холмик" и разбитая в хлам сельская остановка – вполне сгодится", – пишет Коваленко.

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Хотя использование мотоциклов в штурме приводит к огромным потерям для наступающих, для обороняющейся стороны это тоже создает определенные трудности. Например, за мотоциклистами труднее гоняться операторам FPV-дронов. И если сегодня удалось отбить атаку сотни мотоциклистов, нет гарантий, что завтра удастся отбить новый штурм 200-300 мотоциклистов при лучшей поддержке артиллерии, отмечает Коваленко.

"Такая тактика в очередной раз поднимает вопрос о том, почему тогда, когда была такая возможность, поля и дороги по вероятным направлениям продвижения РОВ не превращали в сплошное минное поле, перетянутое колючей проволокой вдоль и поперёк, вширь, в глубину и в четвёртое пространство? Колючая проволока, к слову сказать, как тормозящий элемент, одинаково хорошо воздействует как на пехотную компоненту, так и на лёгкий транспорт, особенно, такой как мотоцикл", – пишет обозреватель.

По его мнению, ВСУ должны были резко нарастить использование колючей проволоки еще в 2024 году, когда у россиян начала заканчиваться бронетехника и они перешли почти полностью на пехотную тактику штурмов.

"Совершенно не исключено, что российские войска в ближайшее время превратятся из механизированных в мотоциклетные. Китайские предприятия производят огромное количество мотоциклов в сутки, поэтому недостатка в них у России явно не будет. Угроза наметилась", – пишет Коваленко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Евгений Дикий уверен, что российские оккупанты уже сами поняли, что взять Покровск они не смогут. По его мнению, сейчас там происходят "последние движения". В то же время продолжает осложняться ситуация на Лиманском направлении.

По словам Дикого, у ВСУ "чисто физически" не хватает сил, чтобы сдержать натиск россиян на этом направлении. Поэтому стоит вопрос о том, откуда снять подразделения, чтобы перебросить их под Лиман, не ослабив критически другие участки.

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