Накануне Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию под Купянском, рассказал Евгений Дикий.

Российские оккупанты уже сами поняли, что взять Покровск Донецкой области им не удастся. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Они не могут не видеть, что их наступление на Покровск уже окончательно захлебнулось. Они до Покровска дошли, его увидели, но в Покровске они не будут. Поэтому Покровск они и дальше продолжат обстреливать. На Покровске видим последние движения. Вопрос - что теперь станет основным направлением их наступления", - сказал Дикий.

Он отметил, что сейчас одним из самых сложных участков фронта для Сил обороны Украины является Лиманское направление. По словам эксперта, там сейчас враг имеет больше всего успехов.

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"До этого Купянск был в таком состоянии, был под угрозой. Но за последнюю неделю в Купянске многое изменилось. Наши защитники и защитницы провели вокруг Купянска несколько наступательных операций. Поэтому на сегодня у нас наиболее сложная ситуация на Лиманском направлении. У нас чисто физически не хватает там сил и средств для сдерживания того, что туда прет. Стоит вопрос о том, что там надо резко усиливать. А усиливать - это надо где-то взять. И стоит вопрос, где мы можем себе позволить какие-то части перебросить без риска, что там наоборот фронт начнет проседать", - добавил Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала масштабное наступление на Покровском направлении. По словам президента, Силам обороны удалось уничтожить около 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов во время этого наступления.

Между тем военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что оккупанты могут создать три новых плацдарма для своего будущего наступления. Эксперт также отметил усиление давления врага на юге Украины.

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