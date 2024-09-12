Последний раз подобную попытку штурма враг проводил 10 дней назад.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Утром сегодня в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка пошли в атаку. Сейчас 5 единиц уже подбиты - 4 БМП и 1 танк. Далее бои продолжаются. Также уничтожено около 30 оккупантов - это только за ночь, другие данные будут позже. За прошедшие сутки было ликвидировано около 50 оккупантов, сбито более 10 БПЛА и деактивировано средствами РЭБ 97 единиц БПЛА врага", - рассказал Цехоцкий.

Он также добавил, что последний раз враг проводил подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь с 1 на 2 сентября. Тогда оккупанты применили 12 единиц бронетехники. Между этими атаками враг проводил регулярные штурмы малыми и большими пехотными группами.

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"Это были штурмы каждый день и каждую ночь. Это были пехотные штурмы, без задействования техники. Потому что им надо какое-то время оправиться, накопить силы, подтянуть эту технику. Поэтому такая пауза в 10 дней. И когда они не достигают того успеха, на который рассчитывали пехотными штурмами - тогда они пытаются такими железными ударными механизированными кулаками бить по обороне", - пояснил Цехоцкий.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне стало известно, что во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Тем временем РФ продолжает свое наступление в Курской области. По данным аналитиков американского Института изучения войны, масштаб и потенциальные перспективы атак армии РФ пока непонятны и делать окончательно выводы еще рано.

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