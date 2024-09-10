Пентагон: Россия не приблизилась к захвату Покровска

В то же время в США признали, что РФ усилила штурмы и достигла определенных успехов.

На Покровском направлении идут ожесточенные бои. Российские силы достигли определенных успехов, но точной информации о захваченных территориях у США нет, заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"То, что вы видите за пределами Покровска, - это, знаете, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что взяла Россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска", - заявил Райдер.

Зато в Пентагоне утверждают, россияне продолжают наступление в направлении Покровска. Украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление. Как отметил Райдер, Россия называет этот город своей главной целью и удваивает усилия на Донбассе. На встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) обсуждали поддержку Украины в защите этих территорий.

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"Я думаю, вы видели, как россияне говорили, что это их главная задача (захватить Покровск, - УНИАН), и они удвоили усилия в этом направлении. И поэтому часть обсуждений на UDCG была посвящена тому, как мы можем лучше поддержать Украину в ее обороне в этой области. Поэтому мы и в дальнейшем будем консультироваться с ними по этому вопросу и выяснять, как лучше поддержать их", - отметил он.

Райдер уточнил, что российские силы пока не достигли города и не приблизились к его захвату.

Ситуация на Покровском напряжении - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск. По его словам, Курская операция помогла в защите Покровска, которая лишила противника возможности перебрасывать на усиление с других направлений.

По словам генерала, за последние шесть дней противник возле Покровска не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает.

Ранее главнокомандующий ВСУ говорил о том, что российское наступление на Покровск остановлено.

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