Без занятия российскими оккупантами левобережного плацдарма форсирование ими реки Оскол невозможно.
Об этом сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Еспресо, комментируя ситуацию на Харьковщине.
"Долезть одним или двумя пехотинцами до левого берега - это одно дело, но попытаться закрепиться на этих позициях противнику на данный момент не удалось. Говорить о том, что враг вышел на левый берег преждевременно. Идут активные боевые действия и противник не имеет возможности сейчас закрепиться", - подчеркнул он и добавил, что в ближайшие 5 дней ситуация будет полностью понятна.
Федоренко считает, что о форсировании врагом реки Оскол говорить преждевременно. "Первоочередная задача для противника - занять левобережный плацдарм, потому что без занятия его, в частности Купянска-Узлового, форсировать реку Оскол, по моему убеждению, не представляется возможным", - подчеркнул он.
Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" отметил, что даже если бы противнику удалось захватить плацдарм, то форсирование реки Оскол это "непростой вызов".
"Точно знаю о чем говорю, потому что осенью 2022 года мы форсировали реку Оскол и это еще то испытание. Это достаточно непросто, особенно с учетом тех технологий, которые есть в 2024 году, в частности ударные беспилотники", - подчеркнул Федоренко.
По его словам, Силы обороны Украины активно работают над предпосылками, которые позволят остановить врага и перенять тактическую инициативу и не дать ему расшириться на левобережном плацдарме реки Оскол.
Ситуация на Харьковщине
Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, в частности, предприняли попытку захватить переправу через реку Оскол.
В Нацгвардии сообщили, что в случае захвата переправы оккупанты могли бы активизировать свое наступление на Купянском направлении, однако им это не удалось - бойцы НГУ успешно отбили наступление, нанеся врагу значительные потери. В частности, уничтожено 8 вражеских БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидировано 21-го оккупанта, еще 26 ранены.