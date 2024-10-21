Силы обороны Украины пытаются перенять тактическую инициативу и не дать врагу расшириться на левобережном плацдарме.

Без занятия российскими оккупантами левобережного плацдарма форсирование ими реки Оскол невозможно.

Об этом сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Еспресо, комментируя ситуацию на Харьковщине.

"Долезть одним или двумя пехотинцами до левого берега - это одно дело, но попытаться закрепиться на этих позициях противнику на данный момент не удалось. Говорить о том, что враг вышел на левый берег преждевременно. Идут активные боевые действия и противник не имеет возможности сейчас закрепиться", - подчеркнул он и добавил, что в ближайшие 5 дней ситуация будет полностью понятна.

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Федоренко считает, что о форсировании врагом реки Оскол говорить преждевременно. "Первоочередная задача для противника - занять левобережный плацдарм, потому что без занятия его, в частности Купянска-Узлового, форсировать реку Оскол, по моему убеждению, не представляется возможным", - подчеркнул он.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" отметил, что даже если бы противнику удалось захватить плацдарм, то форсирование реки Оскол это "непростой вызов".

"Точно знаю о чем говорю, потому что осенью 2022 года мы форсировали реку Оскол и это еще то испытание. Это достаточно непросто, особенно с учетом тех технологий, которые есть в 2024 году, в частности ударные беспилотники", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины активно работают над предпосылками, которые позволят остановить врага и перенять тактическую инициативу и не дать ему расшириться на левобережном плацдарме реки Оскол.

Ситуация на Харьковщине

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, в частности, предприняли попытку захватить переправу через реку Оскол.

В Нацгвардии сообщили, что в случае захвата переправы оккупанты могли бы активизировать свое наступление на Купянском направлении, однако им это не удалось - бойцы НГУ успешно отбили наступление, нанеся врагу значительные потери. В частности, уничтожено 8 вражеских БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидировано 21-го оккупанта, еще 26 ранены.

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