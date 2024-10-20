'Мой народ устал': истощенные военные хотят, чтобы война прекратилась, - The Telegraph

Офицер Юлия Микитенко признала, что украинцы не против переговоров, но требуют учета своих интересов со стороны Запада.

Любой западный политик, который чувствует усталость от Украины, мог бы получить важный урок от госпожи лейтенанта Юлии Микитенко, пишет The Telegraph.

"Я знаю, что устала. Я очень устала. И знаю, что мой народ также устал. Многих из них я взяла из десантно-штурмовых подразделений, поэтому они также очень уставшие. Мы, конечно, готовы к переговорам, но просим, чтобы Запад учитывал наши интересы", - сказала рассказывает 29-летняя выпускница филологического факультета.

Госпожа лейтенант Микитенко выглядит спокойно, говорит мягко и с юмором, однако ее мыслями она явно не на интервью. Во время разговора в Лондоне, где должна выйти новая книга о ее десятилетней войне, офицер постоянно проверяет телефон, отдавая приказы, решая административные вопросы и поддерживая связь со своим подразделением.

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Она командует взводом беспилотной разведки из 25 человек в составе 54-й механизированной бригады ВСУ, и последние два с половиной года провела на Донбассе. Отвечая на вопрос об изменении своих ожиданий, она Микитенко отмечает, что упущены ранние возможности победы и завершения войны:

"Я понимала, что война не закончится за несколько недель, и мы не вернем Крым за несколько месяцев, как обещало наше правительство. Я это осознавала. Но все же надеялась на значительно большую поддержку от Запада. Я ожидала получить F16 в конце 2022 года. Надеялась на "Петриоты" и "Абрамсы" еще тогда, когда они были нам крайне нужны, когда у нас была мотивированная армия и много воинов, готовых к бою".

По мнению Микитенко, если бы Запад предоставил необходимую помощь вовремя или если бы в 2023 году наступление было сосредоточено на Курске, а не на укрепленные российские позиции в Запорожье, ситуация была бы другой.

"Сейчас нам поставляют небольшие объемы вооружения, ожидая, что мы используем его так же, как в 2022 году. Но, к сожалению, мы не можем, поскольку многие воины мертвы, пропавшие без вести или ранены", - добавила она.

По ее словам, сейчас наша мотивация сейчас значительно ниже, чем год назад. "У нас был реальный шанс завершить все до 2023 года, если бы мы получили все, что просили, но теперь это почти невозможно. Мы не восстановим наши силы, которые имели в 2022 году, по крайней мере в течение следующих десяти лет", - добавила она.

Другими словами, победа, которая казалась такой близкой, снова отдалилась.

"Мы обдумываем, как поддержать [Зеленского], чтобы он получил то, что ему нужно для удержания Покровска и территории в районе Курска. Мы ожидаем, что Украина сможет удержать текущие позиции, но, глядя в будущее, прогнозируем, что в 2025-2026 годах давление на Россию начнет расти", - отметил один западный чиновник.

Однако сможет ли Украина продержаться так долго на нынешнем уровне? По словам Микитенко, часть ее фронта не менялась уже два года, в основном из-за того, что ее бригада инвестировала в оборону и научилась быстро координировать действия между пехотой, беспилотниками и артиллерией для отражения российских атак.

Один западный чиновник отметил, что не видит признаков готовности диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Вместо этого он верит, что российский лидер ждет результатов президентских выборов в США в надежде на снижение западной поддержки:

"Мы видим, что люди вокруг Путина обеспокоены ценой войны, и он это осознает. Однако на данный момент его военные цели в Украине остаются неизменными".

Для Микитенко, которая видит войну через экран дрона во фронтовой землянке, это лишь подтверждает ее опасения.

"Если договоренность предусматривает просто отдать украинскую территорию России без последствий для нее, Россия мобилизует население оккупированных территорий и попытается снова напасть на Украину. Это будет лишь пауза для подготовки к новой войне, и Россия будет действовать быстрее, чем мы", - сказала она.

Если Запад также не использует это время для перевооружения, то следующая война будет проиграна, предупреждает Микитенко. Она категорически против повторения Минских договоренностей, которые лишь заморозили конфликт на Донбассе.

Война в Украине - последние новости

Война в Украине продолжается и, возможно, продлится еще достаточно долго, но она не может быть заморожена, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Сейчас российские оккупационные войска пытаются с разных сторон прорваться к населенному пункту Кураховка Донецкой области. Также враг подошел с трех сторон к городу Селидово.

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