По словам Гуменюк, Россия, "очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру".

Удар по Одессе 6 марта не был связан с визитом в город президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире Донбасс.Реалии сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия является страной-террористом, и она, "очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру".

"Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, предположительно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", - сказала Гуменюк.

Она также напомнила, что Россия атаковала инфраструктуру Одессы и накануне зерновой сделки, во время нее и после ее окончания.

"Зерновая инициатива, портовые способности Одессы, области и Украины в целом не дают покоя врагу. Он пытается атаковать и уничтожить потенциал Украины как государства, которое находится в войне, и пытается восстановить свою экономику для того, чтобы поддерживать фронт", - подчеркнула спикер.

Атака по Одессе 6 марта

В среду, 6 марта, РФ ударила по Одессе во время встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Участники встречи не успели даже спуститься в укрытие.

По словам Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту. Зеленский и его штаб показывали порт и рассказывали о его значении, а также о том, что надо, чтобы расширить возможности морского коридора для гражданских судов.

Впоследствии стало известно, что пять человек погибли в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы.

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