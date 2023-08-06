Украинские пилоты оперативно передислоцируют самолеты на другие аэродромы.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему удары российских террористических войск по украинским аэродромам неэффективны.

В эфире информационного телемарафона Игнат рассказал, что враг уже не впервые атакует этот аэродром. "Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя нашим врагам. И понятно почему - наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях", - отметил он.

По словам Игната, этот аэродром - штатное место базирования бригады тактической авиации.

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"Но в нынешних условиях авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики и все, кто обеспечивает полеты, знает, как противодействовать врагу в этих условиях", - сказал спикер Воздушных сил.

Вероятно, он имел в виду, что в случае получения информации о возможной российской атаке украинские пилоты передислоцируют самолеты на другие аэродромы.

"У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что украинские летчики в ближайшее время покажут оккупантам, "где раки зимуют".

В то же время, в местной школе - Староконстантиновской ООШ №1 - сообщили, что во время ликвидации последствий вражеской атаки на город погиб Сергей Лысюк. Судя по его сообщениям в соцсетях, Лысюк работал спасателем. Однако, на официальных страницах Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пока информации о гибели кого-то из сотрудников не сообщается.

Удары россиян по Украине

С вечера 5 августа по утро 6 августа Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

Украинской ПВО удалось сбить 12 из 14"калибров".

Ночью россияне продолжили атаку уже ударными беспилотниками, а также "Калибрами" и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. тогда удалось сбить все 27 дронов, 5 из 6 "Калибров" и 13 из 20 ракет Х-101/Х555.

Большинство вражеских целей было направлено на Хмельницкую область, а именно на аэродром в Староконстантинове.

По данным ОВА, область была атакована врагом трижды. В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Кроме того, в результате вражеской атаки возник пожар состава отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. В результате взрыва травмы получил работник объекта.

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