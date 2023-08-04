Игнат отметил, что в контексте борьбы с ракетным террором врага, действеннее всего уничтожать пусковые установки противника.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал исследование журналистов "Схемы" (Радио Свобода), что ракеты которые Украина передала России в 1999 году за газовые долги, страна-агрессор сейчас использует по Украине.

В эфире телемарафона на просьбу подтвердить эту информацию, он напомнил: "Исследования же откуда появляются - из информационного пространства".

"Мы же об этом заявляли еще год назад. Что мы передавали России самолеты Ту-22, Ту-95, Ту-160, фактически за копейки, в долги за газ. Так именно передавали ракеты. Соответственно те ракеты, такие как Х-22, кстати, возвращаются сегодня к нам, вот этот долг который мы отдавали. Там сотни единиц, я не хочу ошибиться в цифрах соответствующих. И с тех самолетов, в частности, которые мы тоже передавали, также наносятся удары. Поэтому "имеем то, что имеем", как сказал один политик (президент Украины Леонид Кравчук –УНИАН)", - пояснил Игнат .

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Также он отметил, что в контексте борьбы с ракетным террором врага, действеннее всего уничтожать пусковые установки противника, но установки могут быть как наземные, так и надводные, поэтому "надо иметь чем это делать".

В частности, относительно количества кораблей или других пусковых установок в Черном море, с которых Россия запускает по Украине ракеты, насколько сложно может быть их обезвреживать, он пояснил, что ракеты "Калибр" запускаются с кораблей. Их количество можно оценить по данным, которые предоставляет ВМС ВСУ в своих отчетах по плавсредствам противника в море, по количеству подводных и надводных лодок. "Вы видите, иногда они (русские - УНИАН) тоже там терпят неудачи, когда их какие-то там дроны надводные атакуют. Тут вопрос один", - сказал Игнат.

По его словам, другой вопрос, в береговых наземных пусковых установках врага, которые нужно уничтожать, но для этого тоже надо иметь соответствующие средства.

"Такие, как береговой комплекс "Бал", или береговой комплекс "Бастион", который ракетами "Оникс" атаковал Одесскую область вместе с ракетами Х-22 недавно. Конечно, рациональнее уничтожать сами комплексы береговые, потому что с ракетами "Оникс" бороться надо иметь средства и трудно это делать. Безусловно, надо иметь средства для того и мы все знаем какие", - акцентировал Игнат

Он добавил, что нужны оперативно-тактические комплексы. "Такие как ATACMS, который бы мог на нашем крымском полуострове навести порядок. И так именно - самолеты, которые могли бы противостоять как кораблям, с которых летят "Калибры", так и этим комплексам которые находятся в Крыму. Самолеты F–16 имеют огромную номенклатуру вооружения - это десятки средств, которые могут поражать цели и наземные, и надводные", - констатировал Игнат.

Война в Украине - интересные новости

01 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Украина надеется получить от Германии и США дальнобойные крылатые ракеты TAURUS и ATACMS, которые являются схожими по характеристикам С Storm Shadow и SCALP, которые уже есть на вооружении ВСУ. Он объяснял, что ракеты такого типа помогут украинским защитникам еще эффективнее уничтожать врага. В частности, разрывать логистические цепи, по которым враг получает боеприпасы, и наносить точные удары по укреплениям оккупантов.

03 августа журналисты издания "Схемы" сообщили, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами, которые официально были переданы Киевом Москве в рамках соглашения между Кабмином и Правительством РФ в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

В ночь на 4 августа в Новороссийске (РФ) был зафиксирован ряд громких взрывов, после чего российские паблики заявили об атаке морских дронов на военные корабли России в Новороссийске. В РФ официально подчеркнули, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу двумя дронами, порт Новороссийск закрыли для движения судов.