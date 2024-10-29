Там назвали несколько вещей, которыми в настоящее время надо мотивировать военных.

Для мотивации военных нужно предоставлять им право выражать свою позицию, прислушиваться к ним и по возможности позволять проводить время с семьями.

Об этом заявил командир роты разведки в Третьей штурмовой бригаде с позывным Роня. "Относительно мотивации, я был солдатом и знаю... все, что нужно ему дать, когда нужно идти ему на уступки, чтобы взамен была от него преданность, выполнение задач и усердие. У нас нет такого, что я затягиваю личный состав, никто не прикладывает руку к голове, когда со мной здоровается. Мы все говорим на ты, у нас все просто", - сказал "Роня".

По словам командира, в повседневной жизни он не отличается от простых солдат в своем подразделении.

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"Как только дело доходит до задач или выполнения каких-то определенных важных обязанностей, тогда я отличаюсь. Что нужно дать солдату для того, чтобы все было хорошо? Дать ему слово, к его слову нужно прислушиваться. И в некоторых моментах нужно помогать в личной жизни. Не все мы холостяки. Есть люди, у которых есть семьи, дети. И я не могу у них забрать это драгоценное время и сказать, что по уставу должен быть на месте в подразделении. Если человек хорошо себя проявляет и старается и показывает свою подготовку, то не вижу ничего страшного в том, чтобы в свободное время позволить ему побыть со своей семьей. Это лучшая мотивация", - пояснил командир роты разведки в 3 штурмовой бригаде.

Относительно желанных трофеев на войне, по словам "Рони", для него лично это получение более современного оружия.

"Трофей, который я хотел получить, получил. Это апгрейд. Пользуюсь, все нормально. Это АК-12. Как для простого пехотинца регулярной армии, это довольно неплохое оружие", - заявил военный.

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Ранее бывший заключенный рассказал о службе в 3-й штурмовой бригаде. Боец с позывным "Тоха" находился в местах лишения свободы. Ему дали 4,5 года за умышленное тяжкое телесное повреждение, до освобождения оставалось два месяца.

"Тоха" заявил, что в его колонию приезжали представители разных бригад, но он хотел служить именно в Третьей штурмовой - ждал визита рекрутеров этой бригады около месяца, а от других предложений отмолялся.

По словам "Тохи", у него не было военного опыта, но уровень подготовки в 3-й ОШБр очень высокий, при этом к заключенным относятся как к обычным бойцам.

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