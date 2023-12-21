Уничтожено 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 13 автомобилей, 1 единицу спецтехники и 4 склада боеприпасов захватчиков.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении 508 российских оккупантов и 27 единиц военной техники противника. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и Защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины и воительницы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак. На Запорожском направлении силы обороны отбили 6 атак противника западнее ивового и южнее Работиного Запорожской области", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре проинформировали, что общие потери врага составили 508 человек, почти десяток оккупантов сдались в плен.

Также уничтожено 27 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 13 автомобилей, 1 единицу спецтехники и 4 склада боеприпасов. Еще 33 единицы техники врага повреждены.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Также поражен один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средств противника.

За сутки украинские воины ликвидировали более тысячи российских оккупантов, и теперь общие потери России в Украине пересекли новую психологическую отметку - составляют более 350 тысяч человек.

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