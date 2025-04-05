В разведке предупредили о масштабной операции РФ против Украины: какие цели

С начала апреля фиксируется развертывание новой волны атаки, сообщили в СВРУ.

Россия масштабирует информационную операцию против Украины, чтобы переложить ответственность за продолжение боевых действий. Об этом предупредили в Службе внешней разведки Украины.

Отмечается, что с начала апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки против Украины.

"В фокусе действий российских спецслужб - продвижение обвинений перед странами ЕС и США в якобы нежелании Киева вести переговоры по завершению войны", - говорится в сообщении.

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В разведке уточнили, что к информационной атаке привлекаются русские государственные и аффилированные медиа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение).

Россия также пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и таким образом оказать внешнее давление на Киев, отметили в СВРУ.

"Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые используются под видом независимых источников. Среди них - Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровалось в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства", - добавили в разведке.

По данным Службы, параллельно происходит целенаправленное проникновение в украинское информационное пространство через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты, YouTube-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".

"Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы передаются одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая действительно срежиссирована единственным центром - в Кремле", - констатировали в разведке.

Путин не хочет мира: анализ The Telegraph

Напомним, в The Telegraph пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира, доказательство тому - усиление ударов по Украине.

С тех пор, как в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США, количество атак выросло. При этом они стали "масштабнее и эффективнее", отчасти из-за того, что Россия изменила тактику использования дронов.

Со ссылкой на обновленные данные Командования Воздушных сил ВСУ отмечается, что за 30 дней после 18 февраля, когда начались мирные переговоры в Саудовской Аравии, Россия нанесла около 4776 ударов БПЛА по сравнению с 3148 за 30 дней до этого.

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