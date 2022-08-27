Для нового наземного вторжения на территории Беларуси нет достаточного количества подразделений, отметили в ГУР.

Беларусь представляет опасность для Украины из-за авиа- и ракетных ударов, но угрозы повторного наземного вторжения пока не наблюдается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Территория Беларуси несет нам угрозу и на сегодня это прежде всего угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси сейчас размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300. Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область", - рассказал Скибицкий.

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По его словам, основная задача этих ЗРК - это защита воздушного пространства, однако они также переоборудованы под возможность нанесения ударов по наземным целям.

"Мы видим, как они активно работают, когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, C-400 осуществляют прикрытие этих бомбардировщиков. Вторая цель размещения этих ЗРК - это нанесение ударов по наземным целям, они имеют ракеты, переоборудованные под вид "земля - земля", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что точность этих систем при работе по наземным целям низкая, но поскольку боевая часть этих ракет содержит ориентировочно 6 тысяч маленьких осколков, они могут наносить поражения личному составу, гражданскому населению.

"Воздушный компонент - это бомбардировщики Ту-22М3, что могут нести крылатые ракеты воздушного базирования - те же самые X-22, которыми (24 августа, - ред.) были обстреляны наши территории, в том числе Шепетовка. Это реальная угроза, которая находится на высоком уровне", - подчеркнул Скибицкий.

При этом, для нового наземного вторжения на территории Беларуси нет достаточного количества подразделений.

"Мы не видим ни переброски туда сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Там вдоль границ сейчас находятся лишь батальоны Вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводят учения, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе", - говорит Скибицкий.

По оценкам разведки, российских военных на территории Беларуси сейчас находится около тысячи.

"Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодня находится на низком уровне, она минимальная. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", - сказал Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Беларуси Виктор Хренин в День Независимости Украины высказался в поддержку кровавой войны, развязанной Россией. Он заявил, что Беларусь, которая, по его словам, "находится в эпицентре противостояния", стала на путь "всесторонней поддержки" страны-агрессора – России.

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