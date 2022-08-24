В духе российской пропаганды министр обвинил США и "коллективный запад" в разжигании конфликтов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в День Независимости Украины высказался в поддержку кровавой войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает БЕЛТА.

На совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Хренин заявил, что заседании "проходит на фоне резкого осложнения военно-политической обстановки".

Он также в духе российской пропаганды обвинил США и "коллективный запад" в совершении шагов, которые "повышают риск возникновения новых военных столкновений".

Министр заявил, что Беларусь, которая, по его словам, "находится в эпицентре противостояния", стала на путь "всесторонней поддержки" страны-агрессора – России.

"Мы понимаем, что Беларусь находится в эпицентре противостояния. И мы сделали свой выбор - это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России, которая проводит специальную военную операцию в Украине, ставшей форпостом навязанной крайне агрессивной политики и разменной монетой в руках своих евроатлантических кураторов. В то же время Беларусь не отказывается от присущей ей политики урегулирования любых конфликтов мирным путем, восстановления "мостов доверия" и восстановления разрушенных связей", – цинично заявил Хренов.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и соучастник военных преступлений России на украинской земле поздравил Украину с Днем независимости. В Офисе президента Украины циничное поздравление от Лукашенко назвали "клоунадой, пропитанной кровью".

Напомним, в разведке заявили, что Беларусь уже сегодня используется в войне против Украины.

"Для нанесения воздушных ударов на ее территории, для вербовки и рекрутинга белорусских военных в ряды вооруженных сил или частных военных компаний, для ремонта боевой техники. Это уже известные факты", - добавил он.

Однако угрозы наземной операции со стороны Беларуси в настоящее время, по информации разведки, нет.

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