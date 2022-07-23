Пока официальной информации нет, однако жители города отмечают, что в Горловке пожара.

В оккупированной Горловке на Донбассе, где утром 23 июля Вооруженные силы Украины уничтожили военный склад россиян, раздались новые мощные взрывы.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Пока официальной информации нет, однако жители города отмечают, что есть пожары.

По сообщениям из соцсетей, после обстрела на машиностроительном заводе произошел сильный взрыв, который привел к мощному пожару. От взрыва выбило окна в здании оккупационной администрации.

На кадрах виден огромный столб дыма, что может указывать на попадание в состав боеприпасов, устроенной захватчиками на заводе.

Журналист и политический обозреватель Денис Казанский также сообщил о взрывах. По его словам, россиян продолжают "демилитаризовать".

"Пока российские военные преступники бьют по портам, супермаркетах и гражданской инфраструктуре, ВСУ продолжает ювелирно поражать военные склады противника", – заявил Казанский.

Напомним, на днях стало известно о поражении склада боеприпасов в Кадиевке (бывший Стаханов), Луганская область. Детонация длилась два часа после попадания.

Также ранее Арестович сообщил о трех "больших накрытиях" вражеских позиций и анонсировал новые удары: "Пошла работа. Первых три больших накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Намного больше".

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