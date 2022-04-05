Жителей освобожденных населенных пунктов призывают пока не возвращаться в свои дома.

На Киевщине продолжается разминирование и зачистка освобожденных от оккупантов населенных пунктов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, разминирование освобожденной от оккупантов территории области - это сложный процесс.

"Враг оставил после себя много мин. И есть трагические случаи", - рассказала Маляр.

Она напомнила, что правоохранители обращались к жителям освобожденных населенных пунктов с призывами пока не возвращаться в свои дома.

"Понятно, что очень хочется вернуться, но надо ожидать на сообщение местных властей о том, что там действительно все разминировано, безопасно и можно возвращаться. Надо понимать, что речь идет не только о разминировании, но и о зачистке, когда нужно проверить все помещения и подвалы на наличие диверсионных групп", - отметила заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

Выяснилось, что сотни людей были убиты российскими нелюдями в пригородной зоне Киева, которая была под их временной оккупацией.

Некоторых людей они расстреливали прямо на дорогах и бросали их тела на улицах. У многих убитых были связаны белой лентой руки. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Кроме того, фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.