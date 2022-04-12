В результате взрыва неизвестного вещества пострадали трое военных.

В результате взрыва неизвестного вещества в Мариуполе пострадали трое военных. Россияне сбросили ее с беспилотника. Но еще рано говорить, была ли это химическая атака.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", - заявил Кириленко.

Глава ОВА напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских. Счет погибших там идет на тысячи.

Возможная химическая атака в Мариуполе: что известно

Как сообщал УНИАН, в полку "Азов", бойцы которого обороняют Мариуполь, вечером 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе ядовитое вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий сообщил трое людей имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений об атаке в видеообращении отметил: "Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждался. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее".

В США и Великобритании отреагировали на заявление "Азова" о том, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что уже проверяет эту информацию вместе с партнерами.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они обеспокоены потенциальным использованием Россией средств "борьбы с беспорядками" в Украине.

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