В нефтебазу попал дрон, обойдя все средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны оккупантов.

В оккупированном российскими войсками Луганске уничтожена нефтебаза захватчиков.

"Она сгорела сегодня ночью. Не выдержала атаки беспилотника. Не увидели его и силы ПВО оккупанта", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

Как подчеркнул глава ОВА, неизвестный дрон обошел все возможные средства радиоэлектронной борьбы и ударил в нефтяное сердце так называемой "ЛНР".

"Взорвалось громко, а пылало ярко. Потому что сначала услышали, проснувшись, а потом увидели это тысячи луганчан. Захватчики все чаще понимают, что сейчас им опасно находиться, или что-то хранить даже в глубоком тылу, потому что есть ВСУ", - добавил глава ОВА.

Война в Украине - уничтожение вражеских нефтебаз

Ранее УНИАН сообщал о мощном пожаре, который вспыхнул во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Ночью загорелись емкости на территории нефтебазы. Российские боевики сразу же заявили о "попадании взрывоопасного предмета".

Также писали и о том, что в оккупированном Шахтерске вспыхнула нефтебаза.

В ноябре Феодосию атаковали дроны, а обломки упали на нефтебазу. Эксперты объясняли, почему важно уничтожить нефтебазу россиян в Феодосии.

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