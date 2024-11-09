Эксперт рассказал, что россияне создают "клешни" и растягивают украинскую оборону.

Российские оккупационные войска уже некоторое время продвигаются на фронте. Враг усиливает свой натиск на участках, где ему удается растянуть украинскую оборону и создать "клешни", заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

Как он отметил в эфире телеканала "Эспрессо", улучшиться ситуация на передовой может тогда, когда на линии соприкосновения будет минимум различных сгибов и соответствующее количество пехоты на 1 км фронта. Именно это мы видели в районе Покровска Донецкой области.

"Все мы видели, как враг активно наступал в конце августа в Покровск и Мирноград. Однако за счет того, что туда была переброшена 25-я воздушно-десантная бригада, где работала 425-я ОШБ "Скала", украинские защитники сумели организовать довольно сильную линию обороны", – пояснил аналитик.

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По его словам, там было минимальное количество различных сгибов. В течение последних двух месяцев у оккупантов там были лишь отдельные тактические успехи – населенный пункт Николаевка и несколько посадок рядом.

Микула добавил, что южнее россияне создают "клешни" и растягивают украинскую оборону. Поэтому уменьшается количество войск на 1 км фронта, а потому россияне могут давить сильнее и продвигаться.

"Если посмотреть по линии фронта, то сейчас ярким примером является район Сонцевки (Донецкая область, – ред.), где противник прорвался в село, находится в центре этого населенного пункта, но его не контролирует. Оккупанты там рассредоточились по домам, подвалам. Сил нет, чтобы их оттуда выбить или перерезать обеспечение. Получается такая патовая ситуация, которая будет до того момента, пока враг не нарастит пехоту, не пробьется туда колоннами и не закрепится", – констатировал эксперт.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 9 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло уже 153 боевых столкновения с противником. Больше всего – на Кураховском направлении, где на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений.

Также враг активен на Покровском направлении. Там оккупанты совершили 36 штурмовых и наступательных действий.

Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько заявил, что россияне прощупывают украинскую оборону на Бахмутском направлении. По его словам, враг пытается отыскать слабое место и вклиниться.

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