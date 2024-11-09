Зинько отметил, что враг активен по всей линии соприкосновения.

Российские оккупационные войска прощупывают оборону ВСУ на Бахмутском направлении. Такое заявление сделал командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько.

"Первоочередная [задача] – прощупать нашу оборону, найти слабое место и вклиниться туда. К счастью, врага мы можем увидеть на подходах и уничтожить. Этому способствует и погода, поскольку листья уже опали, ночь стала длиннее. Соответственно, мы имеем возможность для лучшего наблюдения", – пояснил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Зинько отметил, что враг активен по всей линии соприкосновения. Малые пехотные группы оккупантов пытаются найти слабое место в украинской обороне. По словам командира, против его бойцов воюет, в частности, 4-я механизированная бригада РФ,

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"Также попадал к нам в руки "Ахмат" – кадыровцы. Такое соединение – механизированная бригада с так сказать спецназом "Ахмат". Подготовлены все по-разному. Некоторые воюют давно, с начала полномасштабной войны, а то и больше, где-то были – Чечня, Грузия. Некоторые – свежемобилизованные, с которыми бороться гораздо легче. Есть слабообученные, попадают также в плен. По-разному бывает", – добавил Зинько.

Война в Украине: ситуация на фронте

Ситуация на Кураховском направлении остается тяжелой и имеет тенденцию к обострению. Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что враг захватил фактически все территории, расположенные севернее Кураховского водохранилища. Так россияне сформировали "северные тиски" вокруг украинского гарнизона в районе Курахово.

Тем временем в Курской области наблюдается активизация войск РФ. Враг пытается как можно быстрее вытеснить Силы обороны с территории области и бросает туда едва ли не лучшие подразделения.

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