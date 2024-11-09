У россиян есть несколько преимуществ, но и Украине есть что противопоставить.

Мотивация для российской пехоты сводится к угрозам и запугиванию, в то время как Украину сдерживает понимание того, почему мы воюем. Об этом рассказал полковник НГУ Артем Илюхин в интервью "Новинарне".

"У россиян мотивация для пехоты проста: удар палкой или выстрел в голову товарища", - сказал Илюхин.

Полковник заявил журналистам, что у россиян есть несколько преимуществ. Среди них большее количество личного состава и запасы дронов.

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"Они имеют преимущество в применении РЭБ на тактическом и оперативно-тактическом уровне, от "орланов" и "ланцетов" до FPV-дронов. Здесь они взяли пример с нас, но у них это развивается очень активно", - добавил полковник.

Тем не менее Украина не отстает от РФ в некоторых других вопросах, отметил Илюхин. Он поделился, что каждом батальоне есть подразделения БПЛА, а также параллельно создаются отряды специального назначения. Полковник подчеркнул:

"Но линию боевого соприкосновения держит пехота. А ее не всегда хватает".

Илюхин рассказал и о главном "секретном оружии" Украины. По его словам, это граждане нашей страны и их возможность объединяться.

"Поэтому всем, кто еще не присоединился к войску, я советую изучать оружие, брать в выходной день семью и идти на полигон, тренировать там тактическую медицину и огневую подготовку. Как говорили древние римляне, "хочешь мира - готовься к войне"", - заявил полковник.

Также Илюхин поделился, какая сейчас ситуация в зоне боевых действий. Он отметил, что бригадам НГУ в составе Сил обороны Украины удается пока только сдерживать, а не отбивать наступления врага на Покровском, Северском и других направлениях:

"Могу сказать одно. Ребята выполняют титаническую работу, не меняясь с позиций долгое время, в некоторых местах - месяц и больше. Бывает так, что по несколько суток они остаются без воды, потому что логистика затруднена. Воду, еду и б/к им передают дронами. Но, несмотря на это, они выполняют задачи, поставленные командующим НГУ. Они реально герои, каждый из них".

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