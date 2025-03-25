В ГУР также отметили, что агрессия России против Украины началась не в 2014 году, а еще раньше.

Россия спрогнозировала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, шесть из которых связаны с северной Европой. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает "Укринформ".

"Из них есть 6, которые связаны с северной Европой. И... северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственно угроза", - подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что Россия вполне понимает свое место и роль в современном мире, а также свою позицию в системе глобального лидерства. По его словам, ранее в РФ такой прогноз делали на 2026-2035 годы с перспективой до 2045 года. Во время такого планирования оккупанты определили четыре сценария.

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"Первый - это абсолютное лидерство США, второй - это растущая роль Китая, третий - это многополярный мир, где РФ видит себя тоже, и четвертый - это регионализация, как они назвали, по регионам. По сути, по регионам... мы это еще и видим. І... РФ в этих документах четко определила - украинский вопрос должен быть завершен до 2026 года. Они основываются на тех сценарных анализах и на том прогнозе. Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем. Она навсегда останется региональным игроком на нашем этом восточноевропейском уровне", - объяснил Скибицкий.

Также представитель ГУР отметил, что агрессия РФ против Украины фактически продолжается не с 2014 года, а сразу после распада СССР.

"Вы все помните Крым, Тузлу и другие вопросы. И... роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности, по сути, она неоценима", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Третьей штурмовой раскрыли детали операции по освобождению села Надежда в Луганской области. По словам военного, это село имеет тактическое значение для Украины из-за своего положения и близкого расположения двух лесных массивов и четырех лесополос.

В то же время командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый сообщил, что Россия перебросила в Торецк резервы из Курахово и начинает навал. Но несмотря на все заявления врага, Силы обороны держат надежную оборону в городе.

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