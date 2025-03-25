За 2024 год враг мог изготовить от 12 до 16 самолетов.

Силы обороны уничтожили в Белгородской области РФ сразу 4 вертолета россиян - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Как объяснил в эфире телемарафона эксперт по авиации Богдан Долинце, сейчас в РФ производство военных самолетов и вертолетов упало из-за нехватки западных запчастей.

По его словам, в целом возможности врага по изготовлению военных самолетов на сегодня значительно меньше, чем были до полномасштабной войны.

"Ранее план по изготовлению заявлялся до 40 самолетов в год, но мы видим, что с 2022 года фактически объемы выпуска самолетов сокращались. В первый год войны это было около 20 единиц, за 2024 год, по разным оценкам, враг мог изготовить от 12 до 16 единиц. Если говорить о вертолетах, армейской авиации, то более детальных данных об объемах производства нет. Но, скорее всего, объемы будут аналогичны с изготовлением самолетов", - сказал эксперт.

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Как уточнил Долинце, это связано с тем, что большинство армейской авиации РФ, в частности вертолеты типа Ка-50, Ка-52 и т.д., "остро зависимы" от западных комплектующих - чипов, систем управления, бортовых электронных систем, которые невозможно изготавливать исключительно российскими силами.

Долинце уточнил, что они зависят от западных и китайских комплектующих. То есть без кооперации с западом и Китаем Россия неспособна самостоятельно изготавливать вертолеты.

"Если говорить о системном уничтожении вражеских вертолетов, речь может идти о двух составляющих. Это изменение тактики врага по ее применению, в том числе армейской - в виде вертолетов, что повышает риски их уничтожения. Вторая важная составляющая - адаптация, изменение стратегии украинских Сил обороны по уничтожению такой техники. То есть, практика показывает, что оба варианта, которые привели к потере вражеской авиации, на самом деле являются достаточно хорошими. Будем надеяться, что эта практика продолжится", - подчеркнул Долинце.

Уничтожение российских вертолетов - что известно

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины в Белгородской области РФ уничтожили 4 военных российских вертолета - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. По мнению директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, таким образом ВСУ пытаются рассредоточить мощную группировку противника в Курской области.

Он пояснил, что Курская операция подходит к концу, а на Курском направлении противник сконцентрировал около 70 тыс. солдат. Враг будет пытаться продавить ВСУ в глубь Сумщины. По словам Жмайло, ВСУ определенными рейдами в тыл противника пытается растянуть эту большую группировку россиян.

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