Там отметили, что РФ отвела все подводные лодки в Новороссийск, а некоторые корабли перебросили в акваторию Азовского моря.

Атаки по кораблям Черноморского флота РФ (ЧФ РФ) дают свои результаты: кроме вывода их из строя, оккупанты теперь боятся и прячут суда.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу. Он отметил, что одной из важных целей для Украины являются большие десантные корабли россиян, поскольку ими они перевозят живую силу и технику.

Он отметил, что РФ отвела все подводные лодки в Новороссийск, а некоторые корабли перебросила в акваторию Азовского моря.

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"РФ стала серьезнее относиться к украинской угрозе с моря и пытается принимать меры. Мы отслеживаем это. Не будем анонсировать, но работа будет в разных точках, где бы ни был флот захватчика", - подчеркнул Юсов.

Также он отметил, что важным элементом ЧФ РФ являются большие десантные корабли, поскольку помимо возможных подготовок к десантным операциям, враг использует их для перемещения сил и средств. Ими пополняют оккупационный корпус в частности во временно оккупированном Крыму.

"Потеря каждой такой единицы является серьезным ослаблением логистических возможностей противника", - пояснил представитель ГУР.

Уничтожение кораблей ЧФ РФ

13 сентября ВСУ ракетами атаковали судоремонтный завод в Севастополе, в результате чего были поражены корабли "Минск" и "Ростов-на-Дону". Впоследствии успешную операцию подтвердили в Главном управлении разведки.

А 15 сентября морской дрон Sea Baby подбил ракетный корабль"Самум" у Севастопольской бухты.

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