Также удалось ликвидировать еще около 50 российских захватчиков.

На протяжении прошлых недель спецназовцы Службы безопасности Украины устроили очередную "небесную казнь" российским оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате удалось весомо сократить численность вражеских военных и тяжелой техники на боевых рубежах, сообщает СБУ.

В частности, в результате работы воинов Центра спецопераций "А" СБУ за несколько недель россиянам удалось нанести следующие потери: 13 танков, 28 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 32 единицы автомобильной техники, 2 средства наблюдения и 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

Кроме того, в координации с собратьями-артиллеристами ВСУ удалось поразить еще 4 реактивные системы залпового огня, 6 артиллерийских систем и станцию радиоэлектронной борьбы.

"А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю", - добавили в СБУ.

Потери оккупантов в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 350 российских захватчиков. Также за сутки удалось уничтожить почти 90 единиц техники и вооружения врага.

В целом численность российского террористического войска с начала полномасштабного вторжения сократилась на около 271 тыс. 790 военных и почти 37 тыс. единиц военной техники и оружия.

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