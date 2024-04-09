На востоке попытки наступательных операций врага носят "особенно активный характер".

Сейчас по всей линии фронта происходят военные действия. Но отдельным направлением стоит украинский восток – Донецкая и Луганская области.

Об этом заявил Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Мы - Украина". Он отметил, что на востоке попытки наступательных операций врага носят "особенно активный характер".

"Ближайшие месяцы действительно будут непростые. В конце концов, мы сейчас наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе и на востоке, от российских оккупантов. И ситуация по Часовому Яру, на других участках – все это видно в живом режиме", – добавил Юсов.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска начали сравнивать с землей Часов Яр Донецкой области. Как рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, украинские воины держат оборону и отражают интенсивные штурмы врага.

В то же время аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке со ссылкой на анализ открытых данных заявил, что оккупанты вошли в город Красногоровка Донецкой области, расположенный в 20 км от Донецка. До войны там проживало около 15 000 человек.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что по состоянию на сейчас около 156 тысяч квадратных километров, то есть 26% территории Украины, являются потенциально опасными из-за российского минного террора.

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