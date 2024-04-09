Вероятно, захватчики смогли занять несколько кварталов города.

Российские оккупанты вошли в город Красногоровка Донецкой области.

Об этом сообщает аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на анализ открытых данных, в частности видеозаписей. Красногоровка находится в 20 км к западу от Донецка вблизи села Старомихайловка. До войны в городе жило около 15 000 человек.

Судя по кадрам с места событий, российские войска вошли туда на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, пересекая железнодорожную линию.

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"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов к югу и к северу от железнодорожных путей", - пишет Рёпке.

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Как сообщал УНИАН, по да ними Генштаба, российские оккупанты продолжают вести штурмовые действия на линии фронта. Всего за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на двух направлениях. Так, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В новом отчете Института по изучению войны (ISW) говорится, что российские оккупанты захватили несколько позиций к северу от Авдеевки, но ВСУ контратаковали и вернули некоторые из них.

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